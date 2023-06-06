Эксклюзив 06 июня 2023, 14:45 «Статус достойной профессии». Депутат Мособлдумы Маликов — о службе по контракту Депутат Мособлдумы Маликов назвал преимущества службы по контракту

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Служба по контракту «активно набирает статус достойной профессии», сообщил депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Подтверждение этого тезиса, по его словам, — большое количество обращений в новый и уникальный для России пункт подготовки добровольцев в Подмосковье.

Пункт отбора находится в Балашихе — одном из самых больших городских округов Подмосковья — по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Сергей Маликов подчеркнул, что обратиться туда могут мужчины из всех регионов России.

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«В настоящее время при поддержке нашего государства, при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева военная служба по контракту активно набирает статус достойной профессии. Служба по контракту — это огромный патриотический вклад в развитие нашей страны и в то же время отличная социально-экономическая основа для контрактника», — рассказал депутат.

По его словам, контрактную службу можно назвать своего рода работой, поскольку мужчина получает денежное пособие, оплачиваемый отпуск и другие преференции, установленные законодательством России.

Помимо денежного содержания, контрактникам положены пенсии, преференции за боевые достижения, бесплатный проезд, путевки в санаторий, льготы по ЖКХ, жилищное и продовольственное обеспечение. Сергей Маликов

Сегодня по всему Подмосковью работают центры поддержки семей военнослужащих, где участники СВО и их семьи могут получить не только материальную, но и психологическую, юридическую помощь.

«Я сам был там неоднократно — общался с сотрудниками центра. Мне активно пояснили формат взаимодействия с семьями, военными комиссариатами, Минобороны», — заключил Маликов.

Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 495 990-77-77

Подробности о выплатах и льготах можно прочитать на сайте контрактмо.рф.

Ранее мы рассказали все о мерах поддержки военнослужащих по контракту в нашем материале.