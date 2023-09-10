Подмосковье 10 сентября 2023, 12:04 Депутат Мособлдумы Максим Коркин проверил избирательные участки в Егорьевске Андросова Юлия

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Депутат Московской областной думы Максим Коркин посетил Егорьевск. Он проверил несколько избирательных участков и пообщался с наблюдателями.

«В этом году действует формат дистанционного голосования, но все равно большинство жителей выбирают традиционный способ, приходят на свои избирательные участки и голосуют. Активность высокая, настроение членов избирательной комиссии хорошее. Это говорит о том, что атмосфера комфортная», — заявил Коркин.

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В Егорьевске работают 65 избирательных участков и еще три временных.

По данным на 10 сентября в 10:00, явка на выборах в Московской области достигла 44,19%. Проголосовали уже 2 481 782 человека.

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