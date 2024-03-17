Подмосковье 17 марта 2024, 18:15 Депутат Мособлдумы Лев Закиров оценил работу избирательного участка № 3211 в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат Думы Московской области Лев Закиров отметил высокую явку избирателей и профессионализм уполномоченных наблюдателей на участке № 3211 в Химках. Работа комиссии организована в строгом соответствии с законом.

Несмотря на возможность дистанционного голосования, многие жители предпочитают прийти и проголосовать лично, вместе с семьями. Лев Закиров сообщил, что проголосовал вместе с женой, используя бумажный бюллетень.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напротив, депутат муниципального совета Алексей Федоров воспользовался системой ДЭГ, чтобы отдать свой голос. Он напомнил, что в Химках функционируют 119 избирательных участков, которые открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Право голоса имеют все граждане старше 18 лет. На участках обеспечена видеофиксация процесса, а за порядком следят общественные наблюдатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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