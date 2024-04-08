Подмосковье 08 апреля 2024, 13:27 Депутат Мособлдумы Коркин вручил благодарности работникам культуры Максим Коркин поздравил и вручил заслуженные награды работникам культуры / Дарья Аюева

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Культура России — это одно из главных достояний, которое несет в себе мощный созидательный заряд и духовно сближает людей. Работники этой сферы создают шедевры музыки, живописи, литературы и обогащают нашу жизнь.

В День работника культуры сотрудников этой сферы поздравил депутат Московской областной думы Максим Коркин. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» он вручил коллективу награды.

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«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз пожелать работникам культуры неиссякаемого вдохновения и творческого порыва, и чтобы ваш труд всегда находил горячий отклик в сердцах наших граждан», — добавил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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