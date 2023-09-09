Подмосковье 09 сентября 2023, 12:57 Депутат Мособлдумы Коркин проверил ход голосования на участках в Орехово-Зуеве Алена Жамкова

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Депутат Мособлдумы Максим Коркин проголосовал на выборах губернатора Подмосковья в поселке Мисцево Орехово-Зуевского округа. В первый избирательный день парламентарий посетил несколько избирательных участков в муниципалитете и отметил высокий уровень ответственности старшего поколения.

«Мы все хотим жить в комфортных условиях, чтобы рядом была необходимая инфраструктура, чтобы развивались предприятия, появлялись рабочие места. Сейчас все это зависит от нас, от нашего выбора», — заявил Коркин.

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На участке в Мисцево депутат пообщался с членами избирательной комиссии. Он убедился, что выборы проходят спокойно и без нарушений.

Губернаторские и муниципальные выборы начались в Подмосковье 8 сентября, голосование продлится до 10 сентября. Сделать выбор жители региона могут как на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в ДЭГ Московская область стала безусловным лидером.