19 ноября 2023, 02:00
Депутат Мособлдумы Коркин поздравил активистов общества слепых с 95-летием движения
Депутат Мособлдумы Максим Коркин и первый замглавы Орехово-Зуева Ирина Кузнецова поздравили активистов всероссийского общества слепых с 95-летием движения. Мероприятие провели в ДК имени Пушкина.
«Хочется сказать, что именно в суровые, непростые времена нам всем как никогда нужно помнить, что уважение, доброта и простое человеческое тепло способны сделать наш мир чуточку лучше, и тогда все невзгоды отступают там, где ему противостоят вместе и сообща», — заявил парламентарий.
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Помимо поздравлений участники мероприятия вручили волонтерам награды и памятные подарки.
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Мособлдума
Орехово-Зуево
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