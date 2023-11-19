Подмосковье 19 ноября 2023, 02:00 Депутат Мособлдумы Коркин поздравил активистов общества слепых с 95-летием движения Активистов организации поздравили с почти вековым юбилеем и вручили награды и памятные подарки. / Алёна Жамкова

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Депутат Мособлдумы Максим Коркин и первый замглавы Орехово-Зуева Ирина Кузнецова поздравили активистов всероссийского общества слепых с 95-летием движения. Мероприятие провели в ДК имени Пушкина.

«Хочется сказать, что именно в суровые, непростые времена нам всем как никогда нужно помнить, что уважение, доброта и простое человеческое тепло способны сделать наш мир чуточку лучше, и тогда все невзгоды отступают там, где ему противостоят вместе и сообща», — заявил парламентарий.

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Помимо поздравлений участники мероприятия вручили волонтерам награды и памятные подарки.

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