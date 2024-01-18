18 января 2024, 14:21
Депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев досрочно сложил полномочия
Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Кирилла Жигарева. Соответствующее решение было принято в ходе 72-го заседания на основании его заявления, поступившего ранее.
Председатель Мособлдума Игорь Брынцалов поблагодарил Кирилла Жигарева зза многолетнюю работу и пожелал дальнейших успехов.
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«Вы были депутатом Мособлдумы в течение трех созывов и проделали огромную работу на благо жителей Московской области. Желаю дальнейших успехов», — подчеркнул Брынцалов.
Кирилл Жигарев в ответ поблагодарил своих коллег, с которыми работал на протяжении последних лет. Он отметил, что таким серьезным опытом работы можно по праву гордиться любому депутату.
«Благодарность Игорю Юрьевичу, за то, что объединяете людей в единую сплочённую команду. Спасибо всем за работу», — добавил Кирилл Жигарев.
После прекращения полномочий, мандат будет вакантным. Дополнительные выборы проводиться не будут, кандидатура на вакантный мандат будет выдвинута в соответствии с партийным списком.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области на ближайшее время.
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