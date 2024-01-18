Подмосковье 18 января 2024, 14:21 Депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев досрочно сложил полномочия Пресс-служба Московской областной думы

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Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Кирилла Жигарева. Соответствующее решение было принято в ходе 72-го заседания на основании его заявления, поступившего ранее.

Председатель Мособлдума Игорь Брынцалов поблагодарил Кирилла Жигарева зза многолетнюю работу и пожелал дальнейших успехов.

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«Вы были депутатом Мособлдумы в течение трех созывов и проделали огромную работу на благо жителей Московской области. Желаю дальнейших успехов», — подчеркнул Брынцалов.

Кирилл Жигарев в ответ поблагодарил своих коллег, с которыми работал на протяжении последних лет. Он отметил, что таким серьезным опытом работы можно по праву гордиться любому депутату.

«Благодарность Игорю Юрьевичу, за то, что объединяете людей в единую сплочённую команду. Спасибо всем за работу», — добавил Кирилл Жигарев.

После прекращения полномочий, мандат будет вакантным. Дополнительные выборы проводиться не будут, кандидатура на вакантный мандат будет выдвинута в соответствии с партийным списком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые цели развития Московской области на ближайшее время.

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