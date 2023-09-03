Подмосковье 03 сентября 2023, 12:57 Депутат Мособлдумы Керселян заявил об активном росте мер поддержки для контрактников и их семей Пресс-служба губернатора Московской области

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Служба по контракту — это трудоустройство с социальными гарантиями и полным пакетом льгот, заявил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян в беседе с «360». Он отметил, что власти продолжают работать над новыми мерами поддержки для бойцов и их семей.

«Меры поддержки формируются на основании практики и самых востребованных видов помощи. Сформирована рабочая группа под руководством секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, которая обсуждает эти вопросы и дает соответствующие предложения для включения в единый стандарт», — сообщил Керселян.

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Также парламентарий рассказал об опыте общения с контрактниками и их близкими. За депутатами всех уровней Подмосковья закреплено свыше 15 тысяч семей мобилизованных, лично Керселян курирует 21 бойца и их родных. Во время своих отпусков солдаты активно озвучивают актуальные вопросы и проблемы, на которые оперативно находят решения.

«В январе я принял участие в семейном торжестве участника СВО – выписке из роддома его новорожденного ребенка, жителя Королева. Командование отпустило военного в отпуск, чтобы он мог лично принять сына из заботливых рук медперсонала и войти с ним и супругой в новую жизнь. В июне я встречался в муниципальной общественной приемной партии «Единая Россия» с участником СВО, проживающим в Королеве, и вручил ему приобретенное по его просьбе оборудование — прицел ночного видения и напашник», — добавил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе, где мужчины со всех регионов России могут пройти обучение и подписать все необходимые документы. Организация находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация об актуальных мерах поддержки бойцов размещена на сайте контрактмо.рф.