Подмосковье 12 сентября 2023, 13:00 Депутат Мособлдумы Голубев: работа наблюдателей обеспечила честность и прозрачность выборов Telegram-канал депутата Мособлдумы Андрея Голубева

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В Подмосковье состоялись выборы губернатора. Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев посетил избирательные участки в Ступине, Кашире, Серпухове и Пущине. По его словам, во всех пунктах обеспечили необходимые условия для голосования. На УИК работали наблюдатели от разных партий и Общественной палаты, среди которых много молодежи.

«Выборы прошли честно, открыто и прозрачно. Явка более 55% — это показатель того, что наши жители понимают важность своего голоса и готовы внести свой вклад в развитие нашего региона», — подчеркнул Голубев.

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Также парламентарий отметил, что существенных нарушений допущено не было, что доказывает высокий уровень организации выборов. Работа избирательной комиссии, наблюдателей и волонтеров обеспечила прозрачность и честность голосования.

«Существенных нарушений не было, что свидетельствует о высоком уровне организации. Я хочу отметить работу всех членов избирательных комиссий, которые внесли огромный вклад в успешное проведение выборов. Также хочу поблагодарить всех наблюдателей и волонтёров, которые участвовали в процессе. Их работа помогла обеспечить прозрачность и честность выборов», — добавил депутат.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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