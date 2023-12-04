Подмосковье 04 декабря 2023, 17:55 Депутат Мособлдумы Ефимов встретился с социальными предпринимателями на слете в Балашихе Московская областная дума

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Слет социальных предпринимателей стартовал в Балашихе. На нем обсудят выход на маркетплейсы, повышение продаж, методы продвижения бизнеса и многое другое.

С приветственным словом к участникам слета обратился председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Тарас Ефимов. Он отметил важность развития социального предпринимательства в Подмосковье и напомнил о мерах поддержки. Это субсидии, гранты, льготные кредиты и многое другое.

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«В текущем году на предоставление грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям в регионе предусмотрено 211,9 миллиона рублей. В этом году гранты получили 433 предпринимателя в том числе — 305 социальных предпринимателя, и 128 молодых предпринимателя. Общая сумма грантов составила 211 миллион рублей», — сказал он.

Московская областная дума

По словам модератора пленарной сессии Сергея Просветова, форум продлится целый день — программа рассчитана до позднего вечера и включит в себя несколько сессий на разные темы.

«Сначала мы обсудим общую проблематику, в том числе меры поддержки и мировую практику. Затем параллельно пройдут несколько сессий, где разберем, например, как создать успешный маркетплейс, повысить продажи с сайта добрые дела и методы продвижение бизнеса в социальных медиа. Помимо получения знаний и новых компетенций, главная задача сегодняшнего форума — это, конечно, общение, обмен опытом, наработка полезных бизнес связей и контактов», — сказал он.

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