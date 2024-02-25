25 февраля 2024, 22:46
Депутат Мособлдумы Ефимов проверил ход строительства детского сада в Балашихе
Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов проинспектировал строительство детского сада в Балашихе. На стройплощадке он встретился с руководителем проекта Физамином Касумовым.
Работы по возведению нового здания в микрорайоне Ольгино выполнены уже на 50%. Касумов сообщил, что детский сад сможет принять 250 маленьких воспитанников уже 1 сентября 2024 года.
Реклама
Тарас Ефимов отметил, что работы идут по графику.
«Детский сад очень нужен в данном растущем микрорайоне и строится в рамках национального проекта „Демография“», — пояснил Тарасов.
Также он подчеркнул, что в Балашихе продолжается строительство двух детских садов на 220 мест: на Автозаводской улице и в микрорайоне Железнодорожный.
Работы ведутся в рамках партийного проекта «Новая школа»
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Детские сады
Балашиха
Реклама
Реклама