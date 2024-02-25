Подмосковье 25 февраля 2024, 22:46 Депутат Мособлдумы Ефимов проверил ход строительства детского сада в Балашихе Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

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Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов проинспектировал строительство детского сада в Балашихе. На стройплощадке он встретился с руководителем проекта Физамином Касумовым.

Работы по возведению нового здания в микрорайоне Ольгино выполнены уже на 50%. Касумов сообщил, что детский сад сможет принять 250 маленьких воспитанников уже 1 сентября 2024 года.

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Тарас Ефимов отметил, что работы идут по графику.

«Детский сад очень нужен в данном растущем микрорайоне и строится в рамках национального проекта „Демография“», — пояснил Тарасов.

Также он подчеркнул, что в Балашихе продолжается строительство двух детских садов на 220 мест: на Автозаводской улице и в микрорайоне Железнодорожный.

Работы ведутся в рамках партийного проекта «Новая школа»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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