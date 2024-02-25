Подмосковье 25 февраля 2024, 18:24 Депутат Мособлдумы Ефимов пообещал помочь девочке-инвалиду из Балашихи Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе

Читать 360tv в

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел традиционную встречу с жителями в Общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия». За помощью к депутату обратилась мама девочки-инвалида, которая нуждается в материальной помощи для успешной реабилитации ребенка.

По ее словам, дочери необходим специальный матрас.

Реклама

Тарас Ефимов пообещал направить ходатайство в управление социальной защиты для оказания максимальной помощи для мамы и ее ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».