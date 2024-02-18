Подмосковье 18 февраля 2024, 13:18 Депутат Мособлдумы Ефимов помог с получением выплат участнику СВО из Балашихи Алексей Кашпуров

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Военнослужащий по имени Алексей в феврале 2024 года отправился добровольцев в зону СВО. В июле он получил ранение и вернулся в Подмосковье для прохождения реабилитации. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов помог мужчине получить удостоверение участника боевых действий и страховые выплаты.

Тарас Ефимов поручил сделать запрос в военный комиссариат по Балашихе относительно правильного оформления всех документов военнослужащего. Он отметил, что получение удостоверения участника боевых действий является важным вопросом и требует внимательного рассмотрения каждого заявления.

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«Точечно отрабатываем каждое заявление. Как правило, проблема снимается исправлением изначально неверно введенных данных», — указал депутат.

Еще один запрос поступил от пенсионера по имени Евгений, который рассказал, что у него в минувшем январе сгорел дом в Соболихе. Семья была вынуждена переехать к знакомым.

«Знаю о вашей беде, видел у коллег-муниципальных депутатов в социальных сетях. Безусловно, будем помогать. В этой сложной ситуации — чем больше огласка — тем лучше. Направим письмо в управление социальной защиты с ходатайством о максимальном размере матпомощи», — сообщил Ефимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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