Подмосковье 13 января 2023, 12:21 Депутат Мособлдумы Ефимов навестил семьи мобилизованных в Балашихе

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Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с Дедом Морозом навестил две семьи мобилизованных из Балашихи. Дети получили подарки, а взрослые — помощь в решение насущных проблем.

Сестрам Полине и Ксении парламентарий передал подарки, а у их мамы Екатерины уточнил, какая еще помощь необходима семье. Женщина рассказала, что ее отец перенес сложную операцию. Она попросила перевести его в больницу поближе к дому, чтобы за ним было удобнее ухаживать.

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«Мы проработаем этот вопрос. Если врачи разрешат, то организуем перевозку в лечебное учреждение. Главное, чтобы Вам было удобно, с учетом того, то у Вас двое маленьких ребятишек», — заверил депутат.

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У братьев Артема и Антона отец также был мобилизован, прошел подготовку и уже находится на передовой.

«Мальчики вместе с мамой Анастасией с нетерпением ждут возвращения главы семейства», — заявил Тарас Ефимов.

Он пожелал братьям слушаться маму, заниматься спортом и готовиться к школе.

Всего из Балашихи и близлежащего Реутова было мобилизовано 1028 человек.

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