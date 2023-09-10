10 сентября 2023, 16:04
Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско проголосовал на выборах в Люберцах
Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско проголосовал на выборах в Люберцах. Он пришел на избирательный участок № 1457 в гимназии № 4.
«Сегодня мы выбираем губернатора Подмосковья на следующий срок. С каждым годом все больше граждан принимают участие в выборах, они понимают — от этого зависит их будущее», — отметил Дениско.
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Депутат выбрал очный формат голосования.
В Подмосковье продолжается финальный день голосования. Самую высокую явку на выборах в регионе показали Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Люберцы
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Единый день голосования
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Выборы в Подмосковье — 2023
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