Подмосковье 10 сентября 2023, 16:04 Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско проголосовал на выборах в Люберцах Рамазанов Роман

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Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско проголосовал на выборах в Люберцах. Он пришел на избирательный участок № 1457 в гимназии № 4.

«Сегодня мы выбираем губернатора Подмосковья на следующий срок. С каждым годом все больше граждан принимают участие в выборах, они понимают — от этого зависит их будущее», — отметил Дениско.

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Депутат выбрал очный формат голосования.

В Подмосковье продолжается финальный день голосования. Самую высокую явку на выборах в регионе показали Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра.

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