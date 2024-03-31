Подмосковье 31 марта 2024, 16:55 Депутат Мособлдумы Черемисов принял участие в обсуждении проекта «Светлый город» https://t.me/cheremisov_mk/4423

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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вместе с коллегами принял участие в выездном совещании комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Они обсудили реализацию проекта «Светлый город».

Специалисты провели оценку выполнения мероприятий проекта «Светлый город» в прошлом году и наметили планы на этот год. Кроме того, оценили эффективность деятельности организаций, занимающихся содержанием, эксплуатацией и текущим ремонтом систем наружного освещения муниципальных образований.

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«Совместная работа комитета — одна из важных составляющих при улучшении качества жизни граждан Подмосковья», — указал Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

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