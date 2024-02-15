Подмосковье 15 февраля 2024, 15:06 Депутат Мособлдумы Черемисов посетил спартакиаду призывной молодежи в Богородском округе Telegram-канал депутата Мособлдумы Марка Черемисова

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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил зимнюю спартакиаду допризывной и призывной молодежи Богородского городского округа. Мероприятие проводится для улучшения системы военно-патриотического воспитания.

Соревнования проходили в центре допризывной подготовки молодежи Богородского городского округа и СОК «Знамя». На мероприятии присутствовали заместитель главы округа Олег Шойко, начальник управления по физической культуре и спорту Юрий Цегельный и председатель местной общественной организации ветеранов Николай Огибалов.

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Участники спартакиады соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, прыжках в длину с места, подтягиваниях на перекладине, лыжных гонках, а также в командных дисциплинах.

«Эти соревнования — не просто демонстрация своей физической подготовки. Вы подаете пример и показываете, что наша молодежь здоровая, активная, спортивная и патриотичная», — подчеркнул Марк Черемисов.

Он пожелал участникам соревнований удачи и успехов во всех начинаниях.

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