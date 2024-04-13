Подмосковье 13 апреля 2024, 13:59 Депутат Мособлдумы Барсуков представил законопроект в сфере муниципальной службы t.me/BarsukovVN

Читать 360tv в

Председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков в ходе 82-го заседания Мособлдумы представил новый законопроект. Он касается целевого обучения муниципальных служащих на территории Подмосковья.

Владимир Барсуков рассказал подробности проекта закона и объяснил, кого он затронет.

Реклама

«Теперь правом участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении будут обладать граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, получающие профессиональное образование соответствующего уровня впервые, не имеющие обязательств по ученическому или иному договору, влекущему возникновение трудовых отношений после окончания обучения», — указал депутат Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».