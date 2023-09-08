Подмосковье 08 сентября 2023, 12:44 Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин проголосовал на выборах в Подмосковье Телеканал «360»

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Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин проголосовал на выборах в Подмосковье. Он отметил, что это возможность изменить к лучшему мир и свою страну.

По словам Никитина, выборы дают возможность человеку определить будущее своей страны и дать пример подрастающему поколению.

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«Мы показываем пример, когда идем на выборы, что мы активные граждане и мы хотим участвовать в жизни нашей страны. Мы сами своими руками меняем будущее, проголосовав за того или иного кандидата», — заявил он.

Никитин отметил, что участие в голосовании — это один из способов сделать мир лучше, изменить страну и улучшить жизнь для себя и своих детей.

«Общественная активная позиция у человека всегда есть в той или иной мере. Проще сидеть на диване у телевизора и говорить, что все плохо. Гораздо сложнее начинать с себя и менять этот мир к лучшему», — сказал он.

К 11:35 в ДЭГ проголосовали 202 668 человек. Голосование продлится 8, 9 и 10 сентября.

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