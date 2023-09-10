Подмосковье 10 сентября 2023, 09:33 Депутат Мособлдумы Алексей Голубев проголосовал на выборах в Ступине Андрей Семибратов

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Председатель комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев проголосовал на выборах Московской области. Он пришел на избирательном участке № 3048.

«Сегодня, прежде чем проголосовать, я побывал в городских округах Пущино и Серпухов. Хочу отметить прекрасную организацию выборов на местах. Все сделано для того, чтобы людям было удобно», — заявил Голубев.

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Парламентарий подчеркнул, что выборы проходят с соблюдением всех норм закона.

«Еще раз хотел бы обратить внимание избирателей, что право выбора — одно из наших самых важнейших конституционных прав, и им обязательно нужно пользоваться», — заявил депутат.

В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования и 358 683 (80,56%) избирателей проголосовали через ДЭГ.

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