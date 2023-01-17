Подмосковье 17 января 2023, 19:18 Депутат Мособлдумы Александр Легков провел встречи с жителями Красноармейска

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Депутат Московской областной думы Александр Легков провел личные встречи с жителями Красноармейска. Он выслушал все вопросы и пожелания горожан и пообещал оперативно решить возникшие проблемы.

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Как отметил депутат, «необходимо лично быть в курсе разных, даже самых мелких, проблем и оперативно искать пути их решения».

Александр Легков в ходе рабочего визита провел прием жителей по вопросам ЖКХ, обсудил текущие и уже решенные проблемы с трудовым коллективом школы № 2, осмотрел квартиры жителей, пострадавшие от аварии на котельной, оценил работы по установке новой детской площадки, которую возводят в рамках проекта инициативного бюджетирования.

Также депутат встретился с матерью двадцатилетнего участника СВО, пообщался с жителями одного из домов, в подъезде которого жители организовали акцию «Книги — Донбассу».

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья вручил орден участнику СВО за героизм и спасение сослуживцев.

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