Подмосковье 05 февраля 2023, 03:25 Депутат Мособлдумы Александр Легков посетил с рабочим визитом Красноармейск ГАУ АИС «Подмосковье»

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Депутат Московской областной думы Александр Легков провел ряд рабочих встреч с жителями Красноармейска. Горожане рассказали ему о проблемах.

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Рабочая группа во главе с депутатом выслушала вопросы граждан. Учитель школы Альфия Осипова сообщила депутату о своей личной проблеме, решение которой взяли на контроль.

ГАУ АИС «Подмосковье»

Еще одной важной темой визита Легкова стала уборка придомовой территории на улице Новая Жизнь. Местные жители пожаловались на то, что управляющая компания «Вектор» не осуществляла должным образом чистку снега рядом с подъездами. Представители УК на встречу с депутатом не пришли.

ГАУ АИС «Подмосковье»

Также Легков побывал в гостях у семьи участника СВО. Супруга и дочь мобилизованного рассказали ему, что оправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации.

В ходе рабочей поездки депутат побывал в клубе «Активное долголетие». Члены организации поблагодарили его за поддержку и помощь организации.

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