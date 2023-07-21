Подмосковье 21 июля 2023, 08:43 Депутат Михаил Мурзаков вручил жителям Лобни почетные грамоты Московской областной Думы пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Депутат Михаил Мурзаков выступил с отчетом о проделанной работе перед жителями Лобни. Он рассказал о достижениях муниципалитета и планах на будущее, а также вручил горожанам награды Московской областной Думы.

Встречи с жителями прошли в школе № 9, в Лобненской теплосети и в центре детского творчества «Планета талантов».

«Очень большая ответственность вот так приходить к людям и говорить с ними о жизни, о работе, о том, что сделано, о планах на будущее. Пообщались очень хорошо, хотя непростых вопросов, как я и ожидал, было немало», — отметил депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Михаил Мурзаков.

Михаил Николаевич рассказал о достижениях региона и округа в сфере социально-экономического развития и о взаимодействии с избирателями. Он также вручил жителям Лобни почетные грамоты Московской областной Думы на встрече в центре «Планета талантов».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил учесть пожелания жителей при благоустройстве парков.

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