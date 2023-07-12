12 июля 2023, 08:59
Депутат Михаил Мурзаков рассказал о строительстве социально значимых объектов в Лобне
Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков выступил с годовым отчетом в актовом зале школы № 4 в Лобне. Он рассказал о строительстве социально значимых объектов и других проектах.
Михаил Мурзаков рассказал о законотворческой деятельности Московской областной Думы и проектах, реализуемых при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и партии «Единая Россия». Он отметил перемены к лучшему в области строительства объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств.
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Жители Лобни смогли задать депутату свои вопросы. Так, жительница микрорайона Депо спросила о трудоустройстве несовершеннолетних на время летних каникул.
В конце встречи депутат вручил почетные грамоты Московской областной Думы педагогам и активистам округа.
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Лобня
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