Подмосковье 12 июля 2023, 08:59 Депутат Михаил Мурзаков рассказал о строительстве социально значимых объектов в Лобне

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Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков выступил с годовым отчетом в актовом зале школы № 4 в Лобне. Он рассказал о строительстве социально значимых объектов и других проектах.

Михаил Мурзаков рассказал о законотворческой деятельности Московской областной Думы и проектах, реализуемых при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и партии «Единая Россия». Он отметил перемены к лучшему в области строительства объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств.

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Жители Лобни смогли задать депутату свои вопросы. Так, жительница микрорайона Депо спросила о трудоустройстве несовершеннолетних на время летних каникул.

В конце встречи депутат вручил почетные грамоты Московской областной Думы педагогам и активистам округа.

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