Подмосковье 26 февраля 2024, 11:06 Депутат Марк Черемисов принял участие в соревнованиях по хоккею в Балашихе https://t.me/cheremisov_mk/4221

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Соревнования по уличному хоккею прошли в Балашихе. На стадионе «Криогенмаш» собралось 60 команд со всей России. Депутат Московской областной думы Марк Черемисов также выступил на соревнованиях в составе команды «Гвардия МО».

Для команды парламентария это был первый опыт участия в подобном мероприятии. По итогу провели четыре игры со счетом 2:2.

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«С самого детства я погружен в спорт, а хоккей для меня стал не просто спортом, а настоящим образом жизни. В этой игре я нашел не только адреналин и эмоции, но и друзей, близких по духу» — прокомментировал Черемисов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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