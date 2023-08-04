Подмосковье 04 августа 2023, 16:06 Депутат Мария Бутина вместе с жителями проверила ремонт коммунальных сетей в Воскресенске Светлана Плотникова

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Мария Бутина проверила ход работ по строительству станции обезжелезивания воды и ремонт коммунальных сетей в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске. Также парламентарий встретилась с местными жителями и ответила на интересующие вопросы по развитию инфраструктуры ЖКХ на территории квартала.

«Вопрос этот попал ко мне через общественную приемную „Единой России“ по поручению Дмитрия Медведева. Я как депутат не делю регионы на свои и чужие. Мы проехали и посмотрели, что да, действительно, ремонтные работы ведутся, тепловой узел из Перми едет сюда, он изготовлен, но на каждой стадии я это буду сопровождать, чтобы довести до конца», — рассказала Бутина.

Реклама

Депутат отметила, что качество воды является очень важной темой. Он подчеркнула, что этот вопрос стоит на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».