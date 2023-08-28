Подмосковье 28 августа 2023, 21:43 Депутат Мария Бутина проверила ремонт теплосетей в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске Максим Лысов

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Депутат Госдумы Мария Бутина проверила ремонт теплосетей в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске. Также ход работ оценил первый замминистра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

Парламентарий отметила колоссальный прогресс модернизации системы. Если прошлой зимой жители замерзали в своих домах, то сейчас ремонт идет полным ходом, перекопан весь микрорайон.

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«Две недели назад на улице Маркина шла замена труб, а сейчас это уже заасфальтированная территория. Уходить отсюда я не собираюсь, нужно доводить дело до конца. Буду держать ситуацию на личном контроле», — подчеркнула Бутина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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