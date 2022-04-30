Депутат Маликов принял участие в акции «Лес Победы» в Подмосковье

Акция «Лес Победы» прошла в Подмосковье. Депутат Сергей Маликов посетил площадку в Нахабине.

Эта акция проходит ежегодно по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«Когда видишь, как растут деревья, в посадку которых мы, участники акции, вложили свою любовь — любовь к растениям, любовь к природе, и память о предках, становится тепло на душе!» — сказал Маликов.

Местные жители, волонтеры, члены Партии «Единая Россия» и секретарь отделения Партии в Нахабине Дмитрий Волков занимались озеленением территории.

Всего акция состоялась более чем на 680 разных площадках в регионе