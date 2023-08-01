Эксклюзив 01 августа 2023, 15:12 Депутат Легков отметил высокий уровень преференций в Подмосковье для военнослужащих по контракту Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковные военнослужащие по контракту получают большие преференции, отметил депутат Мособлдумы Александр Легков. Это выплаты от губернатора, социальная помощь и многие меры поддержки, уже ставшие частью единого федерального стандарта помощи участникам СВО и их семьям.

По словам Легкова, особенно важно, чтобы военнослужащие могли быть уверенными в том, что их близкие будут получать необходимую поддержку, пока они находятся в зоне боевых действий. Для этого в Подмосковье действует обширная программа.

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«Преференции в Московской области большие. Ребятам, которые идут по контракту, у нас единовременные выплаты от губернатора и большой спектр социальных услуг. Все, кто идет защищать нашу страну, имеют возможность получать эти привилегии», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что денежное довольствие — далеко не основная мотивация контрактников.

Это сильные духом и верой парни, мужчины, которые точно знают, какого будущего хотят для своих детей и жителей нашей страны. Александр Легков

Ранее депутат Мособлдумы Максим Коркин отметил, что в Подмосковье — самая высокая выплата для военнослужащих по контракту.

Всем контрактникам положены меры социальной поддержки — об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.

Вопросы, связанные с прохождением службы, принимают по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Службу по контракту можно начать в уникальном для России центре подготовки контрактников в Подмосковье. Он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.