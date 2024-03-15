Подмосковье 15 марта 2024, 15:04 Депутат Лариса Лазутина проголосовала на избирательном участке в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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На территории Одинцово активно проходит голосование в рамках президентских выборов России. Первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина приняла участие в голосовании уже на его старте 15 марта.

Она отдала свой голос на избирательном участке на базе Одинцовского кампуса МГИМО.

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«Стартовало главное событие нашей страны — выборы президента России. Мне бы очень хотелось, чтобы у каждого человека было это чувство, когда он приходит на избирательный участок. Поскольку сегодня мы выбираем будущее нашей страны», — сказала Лариса Лазутина.

В этом году президентские выборы в России проводятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта, с 8:00 до 20:00 каждый день. В Одинцовском округе функционируют 173 избирательных участка. В период голосования за правильным проведением выборов и соблюдением законодательства будут наблюдать сотни наблюдателей.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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