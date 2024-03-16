Подмосковье 16 марта 2024, 15:49 Депутат Красногорска Илья Шадриков отметил важность участия в выборах

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Депутат Красногорского городского округа, ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков проголосовал на избирательном участке на стадионе «Зоркий». Он также поделился впечатлениями и подчеркнул, что сейчас определяется вектор развития России.

Отдельное внимания Илья Шадриков обратил на то, что сегодня россияне выбирают человека, которому доверят будущее страны.

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«Выбираем президента Российской Федерации, выбираем именно того человека, которому мы доверяем. Тут главный момент в том, что мы доверим этому человеку наше будущее», — поделился Илья Шадриков.

Именно поэтому, по мнению ветерана боевых действий, каждый гражданин страны должен найти время и прийти проголосовать.

«В этом непростом году важно принять каждому участие в выборах, потому что сейчас определяется вектор развития нашей страны. Одно дело мы, люди после 35-40 лет, а другое — молодежь, это самое главное. Что мы оставим нашим детям, внукам, в какой стране они будут жить, какие у них будут ценности, какие у них будут моральные устои», — подытожил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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