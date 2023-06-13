Эксклюзив 13 июня 2023, 14:19 «Это не просто работа». Депутат Мособлдумы Коркин рассказал о значимости службы по контракту Депутат Мособлдумы Коркин рассказал о значимости службы по контракту

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Причины отправиться на службу по контракту могут быть разные, однако цель одна — защита суверенитета Отечества, считает заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. По его мнению, это нельзя назвать просто работой.

«Не стоит называть службу по контракту просто работой, это далеко не так. Профессиональные защитники родины во все времена отличались несокрушимой стойкостью, стальным характером и силой духа. Сегодня наши солдаты и офицеры с честью и достоинством решают самые сложные задачи в зоне СВО», — заявил Максим Коркин.

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Он подчеркнул, что бойцы стоят на страже интересов России, защищают ее граждан и каждую секунду приближают наступление мира.

Служба по контракту позволяет каждому внести осознанный патриотический вклад в укрепление обороноспособности государства, создать для себя и своей семьи стабильный фундамент социальной и экономической защищенности.

«Среди моих знакомых есть те, кто принял для себя такое решение и пошел служить по контракту. Все те, кого я знаю, — это люди с сильной волей и характером. По велению души и по зову сердца, в непростые для своей страны времена они приняли для себя единственно верное решение — быть нужными и верными сынами своего Отечества», — сообщил парламентарий.

Ранее подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1,2 тысячи добровольцев. Он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна по ссылке.

О мерах социальной поддержки для контрактников можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.