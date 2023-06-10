10 июня 2023, 22:47
Депутат Колунов проверил капитальный ремонт школ Подмосковья
Депутат Госдумы Колунов проверил ход капитального ремонта восьми школ Подмосковья
Проведение капитального ремонта восьми школ в 120-м избирательном округе Московской области проверил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отметил, что в предстоящем учебном году в модернизированные учебные заведения пойдут почти четыре тысячи детей.
«За прошедшие месяцы мы проехали по всем образовательным учреждениям 120 округа — школам, лицеям и гимназиям — в которых ведутся работы по капитальному ремонту, и проверили каждое из них. В общей сумме восемь школ, в которых обучаются 3744 ребенка», — заявил Колунов.
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Он отметил, что все работы по в учебных заведениях проводят в рамках федеральной программы капитального ремонта школ, входящей в народную программу партии «Единая Россия». Колунов отметил, что все проходит в строгом соответствии с графиком.
Помимо ремонта в школы доставят новую мебель, спортивный инвентарь, а также современное интерактивное оборудование, чтобы обучение подмосковных школьников стало не только качественным, но и комфортным.
Депутат Колунов пообещал, что продолжит держать ремонт школ под личным контролем, а перед началом учебного года еще раз проверит все учебные заведения.
Школы
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