Подмосковье 06 июля 2023, 15:29 Депутат Колунов проконтролировал ремонт гимназии № 2 в Клину

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В Клину продолжается капитальный ремонт гимназии № 2. Депутат Сергей Колунов проверил работы на объекте.

«Совместно с Аленой Сокольской, главой городского округа Клин, проверили ход работ в гимназии, рассчитанной на 600 школьников. В настоящее время на объекте задействовано 90 рабочих», — отметил Колунов.

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По его словам, строительная готовность объекта составляет сейчас 70%. На первом и втором этажах здания ведутся отделочные работы. Также рабочие приступили к утеплению фасада и благоустройству прилегающей территории.

«Подрядчик опытный — есть четкая уверенность, что школа будет открыта до 1 сентября. Думаю, и родителям, и учителям обновленная гимназия понравится не меньше, чем детям», — заключил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой жизни школы в Можайске. Преображение завершилось на 99%: уже отремонтировали фасад, кровлю, отделку. Школу № 2 впервые масштабно обновили с 1965 года.

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