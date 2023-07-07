Подмосковье 07 июля 2023, 16:31 Депутат Колунов поздравил участника СВО и его невесту с бракосочетанием в Жуковском

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Участник СВО из Подмосковья Иван Бетехин и его невеста Ксения Бутузова отметили свадьбу в Жуковском. С событием их поздравил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Торжественная церемония состоялась в Жуковском в ходе мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности. Депутат пожелал паре счастья, любви и крепкого здоровья.

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«Приятно, что молодожены выбрали Подмосковье местом для создания семьи. Местом, где они будут жить, любить, растить детей и внуков. Желаю ребятам счастья, любви, радости и наслаждения семейной жизнью в нашей Московской области. Ивану желаю крепкого здоровья, он настоящий герой и пример мужества», — сказал он.

Помимо родственников и друзей, гостями мероприятия стали председатель Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева, пары участников СВО, а также семьи из Донецка и неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО. Он напомнил, что бойцы и их семьи могут обратиться за помощью и решением вопросов в специальные центры поддержки подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества».

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