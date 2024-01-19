Подмосковье 19 января 2024, 17:05 Депутат Колунов попросил сделать перерасчет за электроэнергию жителям Выстрела в Солнечногорске Валентина Максимова

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Встреча жителей микрорайона Выстрел с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым состоялась в Солнечногорске. Главными темами обсуждения стали проблемы подачи тепла и горячего водоснабжения, работа котельной и перерасчет коммунальных платежей за электроэнергию.

Депутат Госдумы указал, что проконтролирует процесс передачи котельной в ведение муниципалитета, который состоится в ближайшие месяцы.

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«Второе, мы должны уже сейчас заняться проектированием новой котельной в Выстреле. Должны успеть к летнему сезону, чтобы успеть заказать оборудование и построить. Третье — это должна быть отдельная блочная котельная», — добавил депутат.

Сергей Колунов подчеркнул, что 10 января направил вице-губернатору Московской области Евгению Хромушину запрос с просьбой провести перерасчет коммунальных платежей.

«Жду ответа. Думаю, что он будет положительный», — подытожил депутат Госдумы.

В микрорайоне Выстрел 49 домов. У дома № 22 вчера установили необходимые задвижки. Открыли подачу тепла и горячей воды в 13 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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