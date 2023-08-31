Эксклюзив 31 августа 2023, 19:51 Депутат Колунов подвел итоги капитального ремонта в школах Подмосковья Депутат Колунов: ремонт школ 120-го округа Подмосковья завершился Пресс-служба депутата Сергея Колунова

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Капитальный ремонт восьми школ из 120-го избирательного округа Московской области Подмосковья завершился. Учебные заведения готовы к новому учебному году. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, державший работы по ремонту на личном контроле.

Он подчеркнул, что 1 сентября в обновленные учебные заведения пойдут учиться 3744 школьника.

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«Школы 120 избирательного округа — Волоколамска, Восхода, Истры, Клина, Красногорска, Лотошино, Солнечногорска и Шаховской — в которых проводился капитальный ремонт, готовы. Такой вывод делаю, завершив второй круг мониторинга работ, проходивший в июле и августе», — заявил Колунов.

Депутат добавил, что школы стали уютными и современными, а также получили новую мебель, спортивный инвентарь и интерактивное оборудование. Он отметил, что все это стало возможным, благодаря неравнодушию жителей, работе губернатора Московской области Андрею Воробьеву и депутатскому корпусу.

«Уже завтра, в День знаний, школы, лицеи и гимназии распахнут свои двери для учащихся», — объявил Колунов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что в новом учебном году впервые свои двери открою т 30 новых школ и 25 детских садов.