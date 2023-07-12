12 июля 2023, 12:14
Депутат Колунов передал рации подмосковным военнослужащим в зоне СВО
Депутат Госдумы Сергей Колунов совместно с Фондом адресной помощи «СК Развитие» передал рации подмосковным военнослужащим, находящимся в зоне СВО.
«Конечно, военным необходимы рации с безопасной связью, с определенным классом шифрования. Да и подразделения желательно укомплектовывать одинаковыми моделями. Мы постарались сделать так», — отметил Колунов.
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По его словам, на приеме граждан житель сообщил о потребности в дополнительных рациях в воинской части 14361-4. Проблему оперативно решили, и оборудование уже передали одному из бойцов части. В ближайшее время рации окажутся на передовой.
Депутат Колунов и Фонд «СК Развитие» не первый раз оказывают помощь бойцам СВО. В этом году они передали антидроновое ружье и квадрокоптеры, а в 2022 году отправили военнослужащим 30 машин с экипировкой и гуманитарной помощью.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта. Он включает первоочередное зачисление детей в кружки, компенсацию ЖКУ, льготы по налогам, путевкам и другое.
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