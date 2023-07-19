19 июля 2023, 14:45
Депутат Юрий Гончарук организовал доставку книг из Мытищ в Донбасс
Депутат Юрий Гончарук из Мытищ помог местным жителям отправить посылки с книгами в Донбасс. Супружеская пара хотела передать свои книги и помочь с продвижением знаний, культуры и развитием образования на территории, пострадавшей в результате военного конфликта.
Муж и жена подобрали книги с учетом разнообразных предпочтений и интересов будущих читателей. После они обратились в местную общественную приемную партии «Единая Россия», где их инициативу поддержал депутат.
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«Мы постоянно работаем над инициативами, направленными на улучшение качества образования и доступности культурных ресурсов. Сбор книг для Донбасса стал лишь одним из множества шагов в этом направлении», — отметил депутат Юрий Гончарук.
Вскоре посылки доставят адресатам.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что региональные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта.
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