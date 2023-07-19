Подмосковье 19 июля 2023, 14:45 Депутат Юрий Гончарук организовал доставку книг из Мытищ в Донбасс пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Депутат Юрий Гончарук из Мытищ помог местным жителям отправить посылки с книгами в Донбасс. Супружеская пара хотела передать свои книги и помочь с продвижением знаний, культуры и развитием образования на территории, пострадавшей в результате военного конфликта.

Муж и жена подобрали книги с учетом разнообразных предпочтений и интересов будущих читателей. После они обратились в местную общественную приемную партии «Единая Россия», где их инициативу поддержал депутат.

Реклама

«Мы постоянно работаем над инициативами, направленными на улучшение качества образования и доступности культурных ресурсов. Сбор книг для Донбасса стал лишь одним из множества шагов в этом направлении», — отметил депутат Юрий Гончарук.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Вскоре посылки доставят адресатам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что региональные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».