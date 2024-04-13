Подмосковье 13 апреля 2024, 16:13 Депутат Юлия Ишкова провела субботник вместе с жителями в Новых Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальный депутат Юлия Ишкова поучаствовала в уборке дворовых территорий в Новых Химках вместе с жителями. Работу по уборке и благоустройству провели на улице 9 Мая и Юбилейном проспекте.

Юлия Ишкова поблагодарила всех, кто принял участие в субботнике, и подчеркнула, что число жителей, желающих внести свой вклад в улучшение среды городского округа, с каждым годом растет.

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В этом году для приведения в порядок территорий городского округа задействовали более 200 машин дорожной и уборочной техники, а также более 1000 сотрудников коммунальных служб.

Напомним, месяц чистоты и порядка стартовал в Химках 1 апреля. К маю в муниципалитете благоустроят более 600 дворов и 1440 многоквартирных домов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

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