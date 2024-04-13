13 апреля 2024, 16:13
Депутат Юлия Ишкова провела субботник вместе с жителями в Новых Химках
Муниципальный депутат Юлия Ишкова поучаствовала в уборке дворовых территорий в Новых Химках вместе с жителями. Работу по уборке и благоустройству провели на улице 9 Мая и Юбилейном проспекте.
Юлия Ишкова поблагодарила всех, кто принял участие в субботнике, и подчеркнула, что число жителей, желающих внести свой вклад в улучшение среды городского округа, с каждым годом растет.
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В этом году для приведения в порядок территорий городского округа задействовали более 200 машин дорожной и уборочной техники, а также более 1000 сотрудников коммунальных служб.
Напомним, месяц чистоты и порядка стартовал в Химках 1 апреля. К маю в муниципалитете благоустроят более 600 дворов и 1440 многоквартирных домов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.
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Субботник
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