Подмосковье 08 сентября 2023, 19:44 Депутат из Солнечногорска поучаствовал в голосовании на выборах в Подмосковье пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Олеся Тыщенко приняла участие в голосовании на выборах в Московской области. Она пришла на избирательный участок в школе № 4.

«Никогда не отрекаюсь от того, во что верю, что проверено мною лично, так как считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы менять убеждения на противоположные. Каких бы политических взглядов мы ни придерживались, участие в голосовании — это гражданский долг каждого из нас», — заявила Тыщенко.

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Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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