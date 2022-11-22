Подмосковье 22 ноября 2022, 16:15 Депутат из Сергиева Посада отправился добровольцем в зону СВО

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Депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Денис Ахромкин отправился добровольцем в зону СВО. Он будет служить командиром мотострелкового взвода во второй Гвардейской бригаде.

С момента начала специальной военной операции Денис более 30 раз доставлял российским военнослужащим гуманитарную помощь. На этот раз получил ее сам от главы округа и его заместителей. До отправления в зону СВО ему передали продукты первой необходимости и собственный бронежилет с нашивкой «депутат».

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Из Сергиева Посада на передовую для военнослужащих волонтеры регулярно отправляют спальники, пенки, зимние сапоги и термобелье. Из необходимого — лекарства, тушенка, чай. Но больше всего там ждут технику: квадрокоптеры, радиостанции и зарядки для раций.

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Для доставки гуманитарного груза предприниматели Павел Бабкин из Хотьково и Илья Сагдуллаев из Богородского выделели местным волонтерам машины.

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