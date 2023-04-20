Подмосковье 20 апреля 2023, 10:00 Депутат Дмитрий Васин из Щелкова отправился добровольцем в зону СВО

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Муниципальный депутат из Щелкова Дмитрий Васин отправился добровольцем в зону СВО. В непростое для страны время он не смог остаться в стороне.

С самого начала спецоперации Дмитрий Васин занимался поддержкой военных, мобилизованных и их семей, участвовал в сборе гуманитарной помощи для госпиталей и для передовой. Он уже давно задумывался стать добровольцем СВО.

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«На самом деле это зрело давным-давно, с самого начала. <…> Я считаю, нужно это сделать, нужно пойти и отдать долг Родине. <…> Это будет самое правильное решение», — сказал Дмитрий.

На время отсутствия депутата его работу на себя возьмут коллеги из фракции «Единой России» в Совете депутатов округа. Они считают поступок Дмитрия примером для подрастающего поколения.

«Это поступок настоящего мужчины, поступок гражданина, человека, который действительно готов себя посвятить Родине», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Щелково Ксения Королева.

Сейчас Дмитрий проходит переподготовку в воинской части. Для него, как и для тысяч россиян, которые отправились добровольцами на фронт, встать на защиту интересов своей страны — это дело чести и совести.

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