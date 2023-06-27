Подмосковье 27 июня 2023, 12:20 Депутат из Мытищ Николай Шпак помог ветерану Ефиму Эпштейну выпустить книгу о войне

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Депутат из Мытищ Николай Шпак помог выпустить книгу о войне. Ветеран Ефим Эпштейн в своей книге рассказывает о тяготах солдат в годы Великой Отечественной войны, о подвигах друзей и своих воспоминаниях.

Ветеран из Мытищ Ефим Эпштейн прошел нелегкий путь во время войны, об этом он повествует в своей книге, описывая все тяготы тех дней и мужество солдат. Ефим Григорьевич также пишет о подвигах своих друзей, о воспоминаниях тех тяжелых лет, когда простой народ давал отпор врагу и помогал тем, кто находился на фронте.

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Его книга вышла в рамках проектов партии «Единая Россия» — «Культура малой Родины» и «Добрые дела».

«Я рад, что смог помочь в этом великом деле. Это кропотливый труд, который позволит узнать историю нашей Родины в деталях. Наша общая задача — увековечить память о великой победе над фашизмом. Рекомендую для прочтения книгу Ефима Григорьевича Эпштейна „В те суровые годы“. Прочитав ее, вы сможете понять тяготы того страшного времени и прочувствовать все то, что прошел наш герой», — рассказал муниципальный депутат Николай Шпак.

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