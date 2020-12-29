Депутат из Красногорска поздравил с Новым годом многодетные семьи и сделал им полезные подарки

«Многодетные, малообеспеченные и пару семей, у которых есть дети-инвалиды. Они действительно нуждаются в помощи, я думаю, наш маленький новогодний подарок подарит им много радости», — отметил депутат г. о. Красногорск по одномандатному округу № 2 Илья Шадриков.

В подарочных пакетах — конфеты, сыр, йогурты, шампанское. А десяти семьям и вовсе приготовили масштабные сюрпризы — они получили мультиварки.

Подготовить подарочные наборы помогли клуб «Ярополк», сыроварня Олега Сироты, кондитерская фабрика «Волшебница» и компания «Лэдс Пауер».

Сегодня детей из Шатурского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поздравили с праздником и вручили подарки.