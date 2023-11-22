Подмосковье 22 ноября 2023, 09:19 Депутат из Химок Николай Томашов передал канцтовары для пациентов детских онкобольниц Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат городского округа Химки Николай Томашов принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости». Он передал канцелярские наборы пациентам детских онкологических больниц.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Проект «Коробка храбрости» партии «Единая Россия» направлен на поддержку детей, которые проходят длительное лечение в больницах и хосписах России. Сдать детские игрушки, книги, канцелярию, настольные игры и головоломки, а также наборы для творчества может каждый желающий.

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«Я присоединился к этой важной и доброй акции. Привез в исполком партии подарки для детей. Это наборы для детского творчества, фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, раскраски и другие предметы, которые помогут маленьким пациентам онкологических медцентров отвлечься и скоротать время. Подобные инициативы — это прекрасная возможность порадовать и поддержать малышей с такими сложными заболеваниями», — рассказал Николай Томашов.

Отметим, что сбор подарков проходит по будням с 9:00 до 18:00 в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Акция продлится до 1 декабря.

«Игрушки должны быть новыми, в заводской упаковке, чтобы их можно было мыть и обеззараживать. Мягкие игрушки не подходят. В процедурных кабинетах детям делают пункцию и перевязки, берут анализы, ставят венозные катетеры. Подарки, которые мы собираем с горожанами, помогают ребятам пережить все самое страшное, высушить слезы и переключить внимание», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Благотворительные мероприятия проходят в городском округе Химки на регулярной основе. Волонтерское движение активно развивается при поддержке главы Дмитрия Волошина. Добровольцы помогают пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, приютам для бездомных животных. Много внимания уделяется и сбору гуманитарной помощи для беженцев, а также поддержке участников СВО и их семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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