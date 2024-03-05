Подмосковье 05 марта 2024, 16:22 Депутат из Химок Юлия Ишкова доставила свыше 400 килограммов гумпомощи в зону СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальный депутат из Химок Юлия Ишкова привезла в военный госпиталь Луганской Народной Республики медикаменты и носилки. Гумпомощь собирали совместно лидером Движения общественной поддержки Ольгой Кирилловой и активистами из Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».

Активисты из Химок передали военнослужащим в Донецке тактические очки и топорики, переносной отопитель, термоноски, фольгитрованные одеяла, перевязочные пакеты, спальные мешки, продукты, термосы и пряники в форме сердца.

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«Хотели поддержать наших ребят, их боевой дух и передать им подарки от детей. Кроме того, поговорили с начальником госпиталя, врачами и с бойцами, которые находятся на лечении. Желаю им всем скорейшего выздоровления», — рассказала Юлия Ишкова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей может каждый желающий. Адреса пунктов сбора гумпомощи в Химках можно уточнить в Центре поддержки участников специальной военной операции по адресу: улица 9 Мая, 18Б или через горячую линию: +7 (495) 793-09-88.

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