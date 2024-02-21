Подмосковье 21 февраля 2024, 15:20 Депутат из Химок Инна Монастырская передала гуманитарный груз для бойцов в зону СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Депутат и директор центральной детской школы искусств городского округа Химки Инна Монастырская присоединилась к акции партии «Единая Россия» в рамках проекта #МыВместе. Она передала посылки с вещами для участников специальной военной операции.

Ученики вместе с учителями собрали посылки с подарками для солдат. В них есть теплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и открытки с пожеланиями здоровья и скорого возвращения домой.

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«Я благодарна всем, кто принял участие в этой акции. Она показывает, что химчане неравнодушны к судьбе наших защитников и готовы помогать им всеми силами», — рассказала Инна Монастырская.

Депутат также напомнила, что на первом этаже центральной детской школы искусств установлены специальные короба для сбора подарков участникам специальной военной операции. Все желающие могут оставить там теплые вещи, медицинские препараты, а также открытки с теплыми пожеланиями.

Кроме того, в школе организовано пространство для плетения сетей. Маскировочные сети регулярно передают военным в зону проведения спецоперации.

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