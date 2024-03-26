Подмосковье 26 марта 2024, 12:40 Депутат из Химок Галина Болотова получила свыше 20 обращений жителей на тему ЖКХ с начала года Пресс-служба администрации города или района

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Депутат Совета депутатов Химок Галина Болотова провела личный прием жителей. Всего с начала года она взяла на сопровождение более 20 обращений в сфере ЖКХ.

Галина Болотова ответила на вопросы жителей на тему ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Одной из горожанок она помогла составить заявление на перерасчёт квитанции за услуги ЖКХ, еще одной — рассказала, как получить льготную путевку в детский лагерь.

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«На приеме ко мне обратились трое химчан. Жительница дома № 7 на улице Бабакина просила оказать содействие в организации регулярной уборки придомовой территории. Передала информацию в управляющую компанию. Исполнение заявки буду держать на личном контроле», — сказала она.

Попасть на личный прием к депутату могут все желающие. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (495) 793-50-55. Ознакомиться с графиком встреч можно по ссылке.

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