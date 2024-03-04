Подмосковье 04 марта 2024, 23:09 Депутат из Химок Федоров собрал подписи в НИКИ детства за установку мемориала бойцам СВО ники детства

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Муниципальный депутат городского округа Химки Алексей Федоров провел встречу с врачами НИКИ детства в санаторном отделении Института, которое открылось после масштабной реконструкции. Он рассказал о поддержке химчан, которые находятся в зоне СВО.

Федоров сообщил врачам об инициированном им сборе подписей за установку мемориала, посвященному подвигу участников специальной военной операции.

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«Бойцы, находящиеся на передовой, ежедневно проявляют героизм и самоотверженность. Я считаю, что наша задача — поддерживать и сохранять память. Этот памятник станет символом благодарности и уважения к тем, кто вносит свой вклад в обеспечение нашей безопасности», — подчеркнул Федоров.

Политик выразил благодарность докторам НИКИ детства за подписи под коллективным обращением в поддержку идеи возведения мемориала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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